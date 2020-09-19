دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 18:31 - GMT 15:31

تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 18:23 - GMT 15:23

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