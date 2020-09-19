دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 18:31 - GMT 15:31 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 18:23 - GMT 15:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! PDF اطبع إقرأ أيضاً عائلة تونسية تختار المخاطرة بحياتها بالهجرة غير الشرعية لعلاج ابنها المريض! 13:43 GMT إقرأ أيضاً الصحة العالمية تحذر من أوبئة قادمة بسبب الاحتباس الحراري! 02:46 GMT