روسيا تزيد إنتاجها من "سبوتنيك" تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة شهريا آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 15:16 - GMT 12:16 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 14:58 - GMT 11:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك روسيا تزيد إنتاجها من "سبوتنيك" تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة شهريا PDF اطبع إقرأ أيضاً نعش مصنوع من ألياف الفطريات.. والأول من نوعه في العالم! 11:57 GMT إقرأ أيضاً عائلة تونسية تختار المخاطرة بحياتها بالهجرة غير الشرعية لعلاج ابنها المريض! 13:43 GMT