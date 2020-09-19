عائلة تونسية تختار المخاطرة بحياتها بالهجرة غير الشرعية لعلاج ابنها المريض! آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 16:43 - GMT 13:43 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 16:27 - GMT 13:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عائلة تونسية تختار المخاطرة بحياتها بالهجرة غير الشرعية لعلاج ابنها المريض! PDF اطبع إقرأ أيضاً روسيا تزيد إنتاجها من "سبوتنيك" تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة شهريا 12:16 GMT إقرأ أيضاً دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! 15:31 GMT