عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

عائلة تونسية تختار المخاطرة بحياتها بالهجرة غير الشرعية لعلاج ابنها المريض!

رابط مختصر
إقرأ أيضاً روسيا تزيد إنتاجها من "سبوتنيك" تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة شهريا روسيا تزيد إنتاجها من "سبوتنيك" تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة شهريا 12:16 GMT
إقرأ أيضاً دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! 15:31 GMT

إعلانات

شاهد أيضا