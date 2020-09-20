أحذية ماركات فرنسية شهيرة مصنوعة من جلود الأسماك تعرف عليها! آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 11:57 - GMT 08:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أحذية ماركات فرنسية شهيرة مصنوعة من جلود الأسماك تعرف عليها! PDF اطبع حجم الخط تستغرق معالجتها أسبوعين، ودور أزياء شهيرة بدأت باستخدامها.. جلود الأسماك تدخل على خطوط إنتاج الموضة إقرأ أيضاً الصحة العالمية تحذر من أوبئة قادمة بسبب الاحتباس الحراري! 02:46 GMT إقرأ أيضاً طريقة سهلة لكشف إصابات كورونا بين الأطفال والشباب تعرف عليها 09:40 GMT