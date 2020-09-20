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أحذية ماركات فرنسية شهيرة مصنوعة من جلود الأسماك تعرف عليها!

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تستغرق معالجتها أسبوعين، ودور أزياء شهيرة بدأت باستخدامها.. جلود الأسماك تدخل على خطوط إنتاج الموضة

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