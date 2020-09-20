الصحة العالمية تحذر من أوبئة قادمة بسبب الاحتباس الحراري! آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 05:46 - GMT 02:46

تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 05:42 - GMT 02:42

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