الصحة العالمية تحذر من أوبئة قادمة بسبب الاحتباس الحراري! آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 05:46 - GMT 02:46 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 05:42 - GMT 02:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الصحة العالمية تحذر من أوبئة قادمة بسبب الاحتباس الحراري! PDF اطبع إقرأ أيضاً دراسة حديثة تكشف أن كورونا قادر على الفتك بشكل مميت بخلايا الدماغ! 15:31 GMT إقرأ أيضاً أحذية ماركات فرنسية شهيرة مصنوعة من جلود الأسماك تعرف عليها! 08:59 GMT