ضحايا قوارب الهجرة اللبنانية يروون مشاهد مأساوية لرحلتهم إلى الموت آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 12:56 - GMT 09:56 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 12:55 - GMT 09:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ضحايا قوارب الهجرة اللبنانية يروون مشاهد مأساوية لرحلتهم إلى الموت PDF اطبع إقرأ أيضاً طريقة سهلة لكشف إصابات كورونا بين الأطفال والشباب تعرف عليها 09:40 GMT إقرأ أيضاً الصحة العالمية تجرب الأعشاب لعلاج كورونا 13:12 GMT