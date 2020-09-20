ضحايا قوارب الهجرة اللبنانية يروون مشاهد مأساوية لرحلتهم إلى الموت آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 12:56 - GMT 09:56

تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 12:55 - GMT 09:55

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