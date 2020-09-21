أزمة وقود حادة وطوابير أمام محطات الوقود في دمشق.. تعرف على السبب! آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 20:41 - GMT 17:41 تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:24 - GMT 16:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أزمة وقود حادة وطوابير أمام محطات الوقود في دمشق.. تعرف على السبب! PDF اطبع إقرأ أيضاً الآلاف أصبحوا أيتاما بسبب كورونا.. هذه قصة بعضهم 15:19 GMT إقرأ أيضاً سانت إتيان.. 200 عام من تصنيع الأسلح 18:39 GMT