أزمة وقود حادة وطوابير أمام محطات الوقود في دمشق.. تعرف على السبب! آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 20:41 - GMT 17:41

تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 19:24 - GMT 16:24

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