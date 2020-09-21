عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

أزمة وقود حادة وطوابير أمام محطات الوقود في دمشق.. تعرف على السبب!

رابط مختصر
إقرأ أيضاً الآلاف أصبحوا أيتاما بسبب كورونا.. هذه قصة بعضهم الآلاف أصبحوا أيتاما بسبب كورونا.. هذه قصة بعضهم 15:19 GMT
إقرأ أيضاً سانت إتيان.. 200 عام من تصنيع الأسلح سانت إتيان.. 200 عام من تصنيع الأسلح 18:39 GMT

إعلانات

شاهد أيضا