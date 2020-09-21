الآلاف أصبحوا أيتاما بسبب كورونا.. هذه قصة بعضهم آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 18:19 - GMT 15:19 تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 18:17 - GMT 15:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الآلاف أصبحوا أيتاما بسبب كورونا.. هذه قصة بعضهم PDF اطبع إقرأ أيضاً شاهد توزيع جوائز إيمي في احتفالية "وهمية" 13:28 GMT إقرأ أيضاً أزمة وقود حادة وطوابير أمام محطات الوقود في دمشق.. تعرف على السبب! 17:41 GMT