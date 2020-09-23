هجوم بألفاظ غير لائقة على مراسل العربية بمحاكمة القطري الخليفي آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:21 - GMT 23:21

تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:19 - GMT 23:19

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