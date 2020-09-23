هجوم بألفاظ غير لائقة على مراسل العربية بمحاكمة القطري الخليفي آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:21 - GMT 23:21 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:19 - GMT 23:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هجوم بألفاظ غير لائقة على مراسل العربية بمحاكمة القطري الخليفي PDF اطبع إقرأ أيضاً كاسحة جليد وصاروخ يدور حول الأرض.. روسيا تثير المخاوف بأسلحتها النووية 18:15 GMT إقرأ أيضاً "ثلاث مدن أميركية سيتوقف عنها التمويل الحكومي بسبب "العنف والفوضى 23:23 GMT