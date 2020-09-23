"ثلاث مدن أميركية سيتوقف عنها التمويل الحكومي بسبب "العنف والفوضى آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:23 - GMT 23:23

تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:22 - GMT 23:22

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