"ثلاث مدن أميركية سيتوقف عنها التمويل الحكومي بسبب "العنف والفوضى آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:23 - GMT 23:23 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:22 - GMT 23:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "ثلاث مدن أميركية سيتوقف عنها التمويل الحكومي بسبب "العنف والفوضى PDF اطبع إقرأ أيضاً هجوم بألفاظ غير لائقة على مراسل العربية بمحاكمة القطري الخليفي 23:21 GMT إقرأ أيضاً الحكم على سما المصري بالسجن عامين 23:24 GMT