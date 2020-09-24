أحدهما أبكم والثاني لا يرى ويديران مخبزا بلغة الإشارة آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 14:09 - GMT 11:09 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 14:08 - GMT 11:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أحدهما أبكم والثاني لا يرى ويديران مخبزا بلغة الإشارة PDF اطبع حجم الخط زواج الأقارب أفقد أحدهما بصره والثاني ولد أبكم.. شاهد كيف يدير هذان الفلسطينيان مخبزهما! إقرأ أيضاً حرب المخدرات في المكسيك تخلف آلاف الجثث مجهولة الهوية! 09:26 GMT إقرأ أيضاً حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد 12:05 GMT