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أحدهما أبكم والثاني لا يرى ويديران مخبزا بلغة الإشارة

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زواج الأقارب أفقد أحدهما بصره والثاني ولد أبكم.. شاهد كيف يدير هذان الفلسطينيان مخبزهما!

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