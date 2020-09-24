الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 18:46 - GMT 15:46 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 18:33 - GMT 15:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري PDF اطبع إقرأ أيضاً شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية 14:06 GMT إقرأ أيضاً انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟ 17:05 GMT