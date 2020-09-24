عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري

رابط مختصر
إقرأ أيضاً شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية 14:06 GMT
إقرأ أيضاً انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟ انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟ 17:05 GMT

إعلانات

شاهد أيضا