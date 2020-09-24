انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟ آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري 15:46 GMT إقرأ أيضاً محتجون يشعلون شوارع كنتاكي بسبب ما وصفوه بـ "غياب العدالة" 18:30 GMT