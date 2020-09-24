عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟

رابط مختصر
إقرأ أيضاً الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري 15:46 GMT
إقرأ أيضاً محتجون يشعلون شوارع كنتاكي بسبب ما وصفوه بـ "غياب العدالة" محتجون يشعلون شوارع كنتاكي بسبب ما وصفوه بـ "غياب العدالة" 18:30 GMT

إعلانات

شاهد أيضا