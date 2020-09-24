ترمب يهاجم الصين في كلمة مسجلة أمام الأمم المتحدة آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 03:33 - GMT 00:33 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 03:32 - GMT 00:32 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب يهاجم الصين في كلمة مسجلة أمام الأمم المتحدة PDF اطبع إقرأ أيضاً لفائف الشعر في فرنسا.. طريقة ناجعة لتنظيف البحار من الزيوت العالقة فيها 13:11 GMT إقرأ أيضاً هذه السيدة حاولت اغتيال ترمب.. ما دوافعها؟ 00:35 GMT