حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 15:05 - GMT 12:05 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 12:26 - GMT 09:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد PDF اطبع حجم الخط طلبت الأم مساعدة الشرطة فأطلقوا النار على طفلها المصاب بالتوّحد.. حادثة صادمة في الولايات المتحدة والشرطة تحقق إقرأ أيضاً أحدهما أبكم والثاني لا يرى ويديران مخبزا بلغة الإشارة 11:09 GMT إقرأ أيضاً هكذا تحاول أوروبا وقف زحف اللاجئين 13:13 GMT