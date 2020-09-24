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حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد

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طلبت الأم مساعدة الشرطة فأطلقوا النار على طفلها المصاب بالتوّحد.. حادثة صادمة في الولايات المتحدة والشرطة تحقق

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