حرب المخدرات في المكسيك تخلف آلاف الجثث مجهولة الهوية! آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 12:26 - GMT 09:26 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 10:56 - GMT 07:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حرب المخدرات في المكسيك تخلف آلاف الجثث مجهولة الهوية! PDF اطبع حجم الخط ما بين المقابر المشتركة ومشارح كليات الطب.. آلاف من الجثث مجهولة الهوية خلفتها المعارك مع تجار المخدرات في المكسيك إقرأ أيضاً واي فاي ديليفري.. أحدث صيحة لمواجهة ضعف الإنترنت 07:56 GMT إقرأ أيضاً أحدهما أبكم والثاني لا يرى ويديران مخبزا بلغة الإشارة 11:09 GMT