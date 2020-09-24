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حرب المخدرات في المكسيك تخلف آلاف الجثث مجهولة الهوية!

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ما بين المقابر المشتركة ومشارح كليات الطب.. آلاف من الجثث مجهولة الهوية خلفتها المعارك مع تجار المخدرات في المكسيك

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