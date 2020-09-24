شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 17:06 - GMT 14:06 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 16:13 - GMT 13:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية PDF اطبع حجم الخط تخشى عودة طالبان.. أفغانية تنشئ أول صالة لياقة بدنية للنساء في ولاية قندهار إقرأ أيضاً هكذا تحاول أوروبا وقف زحف اللاجئين 13:13 GMT إقرأ أيضاً الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة "رفقا".. الأغنية الجديدة لأصالة نصري 15:46 GMT