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شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية

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تخشى عودة طالبان.. أفغانية تنشئ أول صالة لياقة بدنية للنساء في ولاية قندهار

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