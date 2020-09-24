غرامات مالية وإجراءات مشددة.. هكذا تجابه بريطانيا موجة كورونا الثانية آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 03:36 - GMT 00:36 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 03:35 - GMT 00:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك غرامات مالية وإجراءات مشددة.. هكذا تجابه بريطانيا موجة كورونا الثانية PDF اطبع إقرأ أيضاً هذه السيدة حاولت اغتيال ترمب.. ما دوافعها؟ 00:35 GMT إقرأ أيضاً فيديو جديد ..الشرطة تقتل أميركيا من أصول أفريقية 00:37 GMT