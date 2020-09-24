فيديو جديد ..الشرطة تقتل أميركيا من أصول أفريقية آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 03:37 - GMT 00:37 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 03:37 - GMT 00:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيديو جديد ..الشرطة تقتل أميركيا من أصول أفريقية PDF اطبع إقرأ أيضاً غرامات مالية وإجراءات مشددة.. هكذا تجابه بريطانيا موجة كورونا الثانية 00:36 GMT إقرأ أيضاً ما علاقة "الارستقراطية" بأسواق الاسهم وعوائدها؟ 01:19 GMT