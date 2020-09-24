ما علاقة "الارستقراطية" بأسواق الاسهم وعوائدها؟ آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 04:19 - GMT 01:19

تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 04:15 - GMT 01:15

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