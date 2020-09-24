ما علاقة "الارستقراطية" بأسواق الاسهم وعوائدها؟ آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 04:19 - GMT 01:19 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 04:15 - GMT 01:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما علاقة "الارستقراطية" بأسواق الاسهم وعوائدها؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً فيديو جديد ..الشرطة تقتل أميركيا من أصول أفريقية 00:37 GMT إقرأ أيضاً مشهد مأساوي وكارثة بيئية لأكثر من 470 حوتا قبالة جزيرة تسمانيا الأسترالية! 01:27 GMT