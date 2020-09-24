عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

ما علاقة "الارستقراطية" بأسواق الاسهم وعوائدها؟

رابط مختصر
إقرأ أيضاً فيديو جديد ..الشرطة تقتل أميركيا من أصول أفريقية فيديو جديد ..الشرطة تقتل أميركيا من أصول أفريقية 00:37 GMT
إقرأ أيضاً مشهد مأساوي وكارثة بيئية لأكثر من 470 حوتا قبالة جزيرة تسمانيا الأسترالية! مشهد مأساوي وكارثة بيئية لأكثر من 470 حوتا قبالة جزيرة تسمانيا الأسترالية! 01:27 GMT

إعلانات

شاهد أيضا