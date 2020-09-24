محتجون يشعلون شوارع كنتاكي بسبب ما وصفوه بـ "غياب العدالة" آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 21:30 - GMT 18:30

تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 21:17 - GMT 18:17

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