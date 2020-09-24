محتجون يشعلون شوارع كنتاكي بسبب ما وصفوه بـ "غياب العدالة" آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 21:30 - GMT 18:30 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 21:17 - GMT 18:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محتجون يشعلون شوارع كنتاكي بسبب ما وصفوه بـ "غياب العدالة" PDF اطبع إقرأ أيضاً انستغرام يتجسس عليك.. لماذا يشغل كاميرا هاتفك ؟ 17:05 GMT إقرأ أيضاً حالة طوارئ في هيوستن الأميركية بسبب "بيتا"! 22:44 GMT