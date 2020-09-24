هكذا تحاول أوروبا وقف زحف اللاجئين آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 16:13 - GMT 13:13 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 15:05 - GMT 12:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هكذا تحاول أوروبا وقف زحف اللاجئين PDF اطبع حجم الخط "آلية التضامن الإجبارية".. خطة أوروبية جديدة لوقف زحف اللاجئين نحو القارة العجوز إقرأ أيضاً حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد 12:05 GMT إقرأ أيضاً شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية 14:06 GMT