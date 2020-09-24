عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

هكذا تحاول أوروبا وقف زحف اللاجئين

رابط مختصر

"آلية التضامن الإجبارية".. خطة أوروبية جديدة لوقف زحف اللاجئين نحو القارة العجوز

إقرأ أيضاً حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد حادثة صادمة.. إطلاق النار على مصاب بالتوحد 12:05 GMT
إقرأ أيضاً شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية شاهد لأول مرة الأفغانيات يتدربن داخل صالة رياضية 14:06 GMT

إعلانات

شاهد أيضا