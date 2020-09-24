واي فاي ديليفري.. أحدث صيحة لمواجهة ضعف الإنترنت آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 10:56 - GMT 07:56 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 05:47 - GMT 02:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك واي فاي ديليفري.. أحدث صيحة لمواجهة ضعف الإنترنت PDF اطبع حجم الخط واي فاي ديليفري.. أحدث صيحة لمواجهة ضعف الإنترنت في التعليم عن بعد إقرأ أيضاً حرب المخدرات في المكسيك تخلف آلاف الجثث مجهولة الهوية! 09:26 GMT