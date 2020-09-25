استفتاء في نيوزيلندا وحديقة قنّب أمام الكونغرس المكسيكي لشرعنة الحشيش آخر تحديث: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 19:36 - GMT 16:36 تارخ النشر: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 19:35 - GMT 16:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استفتاء في نيوزيلندا وحديقة قنّب أمام الكونغرس المكسيكي لشرعنة الحشيش PDF اطبع إقرأ أيضاً هرب من "الإعدام" عبر أنابيب الصرف الصحي! 15:52 GMT إقرأ أيضاً لقاح جديد لكورونا في أميركا يدخل مرحلته الأخيرة من التجارب السريرية 21:19 GMT