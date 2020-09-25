طعن أربعة أشخاص أمام المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس آخر تحديث: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 17:34 - GMT 14:34 تارخ النشر: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 17:34 - GMT 14:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طعن أربعة أشخاص أمام المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس PDF اطبع إقرأ أيضاً هذا ما يميز المظلّي الإسباني ديفيد تيجيرو عن غيره من الرياضيين! 13:41 GMT إقرأ أيضاً هرب من "الإعدام" عبر أنابيب الصرف الصحي! 15:52 GMT