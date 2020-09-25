هذا ما يميز المظلّي الإسباني ديفيد تيجيرو عن غيره من الرياضيين! آخر تحديث: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41 تارخ النشر: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 15:51 - GMT 12:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هذا ما يميز المظلّي الإسباني ديفيد تيجيرو عن غيره من الرياضيين! PDF اطبع حجم الخط بسرعة فائقة وحركات بهلوانية.. مظلي إسباني يصبح أول رياضي في العالم يجمع بين الطيران الشراعي و"بدلة الأجنحة"! إقرأ أيضاً صينية بعمر الـ 70 تمارس كمال الأجسام! 12:49 GMT إقرأ أيضاً طعن أربعة أشخاص أمام المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس 14:34 GMT