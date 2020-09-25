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هذا ما يميز المظلّي الإسباني ديفيد تيجيرو عن غيره من الرياضيين!

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بسرعة فائقة وحركات بهلوانية.. مظلي إسباني يصبح أول رياضي في العالم يجمع بين الطيران الشراعي و"بدلة الأجنحة"!

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