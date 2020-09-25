هرب من "الإعدام" عبر أنابيب الصرف الصحي! آخر تحديث: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 18:52 - GMT 15:52 تارخ النشر: الجمعة 7 صفر 1442 هـ - 25 سبتمبر 2020 KSA 18:51 - GMT 15:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هرب من "الإعدام" عبر أنابيب الصرف الصحي! PDF اطبع إقرأ أيضاً طعن أربعة أشخاص أمام المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس 14:34 GMT إقرأ أيضاً استفتاء في نيوزيلندا وحديقة قنّب أمام الكونغرس المكسيكي لشرعنة الحشيش 16:36 GMT