أستراليا تبدأ التخلص من نحو 350 حوتا بعد فقدان الأمل بإنقاذها! آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 19:38 - GMT 16:38

تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 19:37 - GMT 16:37

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