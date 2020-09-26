أستراليا تبدأ التخلص من نحو 350 حوتا بعد فقدان الأمل بإنقاذها! آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 19:38 - GMT 16:38 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 19:37 - GMT 16:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أستراليا تبدأ التخلص من نحو 350 حوتا بعد فقدان الأمل بإنقاذها! PDF اطبع إقرأ أيضاً منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا "طبيعي"! 14:39 GMT إقرأ أيضاً معاناة ثلاثية في جنوب السودان.. فيضانات وجوع وكورونا! 17:59 GMT