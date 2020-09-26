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صربيا.. بيوت تبنى من طين.. وعودة إلى الأرض لحماية الطبيعة

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بالعودة إلى الطبيعة لأجل الطبيعة.. مصممة صربية تبني بيوتا من الطين "قابلة للتنفس".. بكلفة منخفضة وأدوات بسيطة

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