صربيا.. بيوت تبنى من طين.. وعودة إلى الأرض لحماية الطبيعة آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 15:37 - GMT 12:37 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 12:59 - GMT 09:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صربيا.. بيوت تبنى من طين.. وعودة إلى الأرض لحماية الطبيعة PDF اطبع حجم الخط بالعودة إلى الطبيعة لأجل الطبيعة.. مصممة صربية تبني بيوتا من الطين "قابلة للتنفس".. بكلفة منخفضة وأدوات بسيطة إقرأ أيضاً ما هي التيرانوصورات التي اكتشف علماء في تشيلي بقاياها؟ 09:59 GMT إقرأ أيضاً فأر كُرّم بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. فما السبب؟ 12:41 GMT