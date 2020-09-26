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فأر كُرّم بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. فما السبب؟

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لأنه كان سببا في إنقاذ كثير من الأرواح.. تكريم فأر في كمبوديا بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. لشجاعته في عمله ككاشف ألغام!

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