فأر كُرّم بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. فما السبب؟ آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 15:41 - GMT 12:41 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 15:38 - GMT 12:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فأر كُرّم بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. فما السبب؟ PDF اطبع حجم الخط لأنه كان سببا في إنقاذ كثير من الأرواح.. تكريم فأر في كمبوديا بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. لشجاعته في عمله ككاشف ألغام! إقرأ أيضاً صربيا.. بيوت تبنى من طين.. وعودة إلى الأرض لحماية الطبيعة 12:37 GMT إقرأ أيضاً منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا "طبيعي"! 14:39 GMT