لقاح جديد لكورونا في أميركا يدخل مرحلته الأخيرة من التجارب السريرية آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:19 - GMT 21:19 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 00:18 - GMT 21:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لقاح جديد لكورونا في أميركا يدخل مرحلته الأخيرة من التجارب السريرية PDF اطبع إقرأ أيضاً استفتاء في نيوزيلندا وحديقة قنّب أمام الكونغرس المكسيكي لشرعنة الحشيش 16:36 GMT إقرأ أيضاً هكذا استخدم شاب صيني الإطارات المهملة! 09:53 GMT