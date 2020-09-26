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ما هي التيرانوصورات التي اكتشف علماء في تشيلي بقاياها؟

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عُرفت بعضّتها القوية وشراستها وعاشت قبل 160 مليون عام.. علماء يكتشفون بقايا من التيرانوصور في صحراء تشيلي

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