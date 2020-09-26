ما هي التيرانوصورات التي اكتشف علماء في تشيلي بقاياها؟ آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 12:59 - GMT 09:59 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 12:53 - GMT 09:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي التيرانوصورات التي اكتشف علماء في تشيلي بقاياها؟ PDF اطبع حجم الخط عُرفت بعضّتها القوية وشراستها وعاشت قبل 160 مليون عام.. علماء يكتشفون بقايا من التيرانوصور في صحراء تشيلي إقرأ أيضاً هكذا استخدم شاب صيني الإطارات المهملة! 09:53 GMT إقرأ أيضاً صربيا.. بيوت تبنى من طين.. وعودة إلى الأرض لحماية الطبيعة 12:37 GMT