معاناة ثلاثية في جنوب السودان.. فيضانات وجوع وكورونا! آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 20:59 - GMT 17:59 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 20:51 - GMT 17:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك معاناة ثلاثية في جنوب السودان.. فيضانات وجوع وكورونا! PDF اطبع إقرأ أيضاً أستراليا تبدأ التخلص من نحو 350 حوتا بعد فقدان الأمل بإنقاذها! 16:38 GMT إقرأ أيضاً هروب متهم على طريقة هوليوود من محكمة أميركية! 20:19 GMT