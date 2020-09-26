منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا "طبيعي"! آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 17:39 - GMT 14:39 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 16:57 - GMT 13:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا "طبيعي"! PDF اطبع إقرأ أيضاً فأر كُرّم بميدالية ذهبية ولقب "البطل".. فما السبب؟ 12:41 GMT إقرأ أيضاً أستراليا تبدأ التخلص من نحو 350 حوتا بعد فقدان الأمل بإنقاذها! 16:38 GMT