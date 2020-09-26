هكذا استخدم شاب صيني الإطارات المهملة! آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 12:53 - GMT 09:53 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 06:20 - GMT 03:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هكذا استخدم شاب صيني الإطارات المهملة! PDF اطبع حجم الخط لا حدود لابتكارات الفن.. شاب صيني يحول الإطارات التالفة والمهملة إلى مجسمات عملاقة في غاية البراعة والإتقان! إقرأ أيضاً لقاح جديد لكورونا في أميركا يدخل مرحلته الأخيرة من التجارب السريرية 21:19 GMT إقرأ أيضاً ما هي التيرانوصورات التي اكتشف علماء في تشيلي بقاياها؟ 09:59 GMT