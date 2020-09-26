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هكذا استخدم شاب صيني الإطارات المهملة!

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لا حدود لابتكارات الفن.. شاب صيني يحول الإطارات التالفة والمهملة إلى مجسمات عملاقة في غاية البراعة والإتقان!

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