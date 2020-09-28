اتهامات دولية لتركيا بابتزاز جيرانها عن طريق سلاح قطع المياه آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 02:34 - GMT 23:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اتهامات دولية لتركيا بابتزاز جيرانها عن طريق سلاح قطع المياه PDF اطبع إقرأ أيضاً مشهد تحرش يهز مصر.. مدرس يحاول تقبيل تلميذته 21:35 GMT إقرأ أيضاً رائدة فضاء تصوت في الانتخابات الأمريكية من الفضاء 00:54 GMT