العالم يترقب أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة ترمب وبايدن آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 21:48 - GMT 18:48 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 20:44 - GMT 17:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك العالم يترقب أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة ترمب وبايدن PDF اطبع إقرأ أيضاً إنه مثل الإنفلونزا مثل أي مرض.. بريطانيون يحتجون دون تباعد اجتماع 17:31 GMT إقرأ أيضاً قصة مُعارض إيراني هرب من بلاده ومن تركيا إلى حديقة مهجورة 19:24 GMT