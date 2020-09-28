إنه مثل الإنفلونزا مثل أي مرض.. بريطانيون يحتجون دون تباعد اجتماع آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 20:31 - GMT 17:31

تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 19:30 - GMT 16:30

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