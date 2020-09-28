إنه مثل الإنفلونزا مثل أي مرض.. بريطانيون يحتجون دون تباعد اجتماع آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 20:31 - GMT 17:31 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 19:30 - GMT 16:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إنه مثل الإنفلونزا مثل أي مرض.. بريطانيون يحتجون دون تباعد اجتماع PDF اطبع إقرأ أيضاً تزاحم المشاة والحافلات.. الدراجات تجتاح باريس 11:10 GMT إقرأ أيضاً العالم يترقب أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة ترمب وبايدن 18:48 GMT