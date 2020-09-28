تزاحم المشاة والحافلات.. الدراجات تجتاح باريس آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 14:10 - GMT 11:10 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 13:43 - GMT 10:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تزاحم المشاة والحافلات.. الدراجات تجتاح باريس PDF اطبع إقرأ أيضاً فصل مُدرس بسبب خوف تلاميذه من الوشوم التي تُغطي جسده !! 09:13 GMT إقرأ أيضاً إنه مثل الإنفلونزا مثل أي مرض.. بريطانيون يحتجون دون تباعد اجتماع 17:31 GMT