قصة مُعارض إيراني هرب من بلاده ومن تركيا إلى حديقة مهجورة آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 22:24 - GMT 19:24 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 21:54 - GMT 18:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قصة مُعارض إيراني هرب من بلاده ومن تركيا إلى حديقة مهجورة PDF اطبع إقرأ أيضاً العالم يترقب أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة ترمب وبايدن 18:48 GMT إقرأ أيضاً صداقة غريبة بين ثلاثة صقور وأسرة بوليفية! 07:50 GMT