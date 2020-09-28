قصة مُعارض إيراني هرب من بلاده ومن تركيا إلى حديقة مهجورة آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 22:24 - GMT 19:24

تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 21:54 - GMT 18:54

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