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صداقة غريبة بين ثلاثة صقور وأسرة بوليفية!

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هربت من حرائق الغابات في أميركا الجنوبية لتستقر في بوليفيا.. قصة صداقة بين ثلاثة صقور وأسرة بوليفية!!

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