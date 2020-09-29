صداقة غريبة بين ثلاثة صقور وأسرة بوليفية! آخر تحديث: الثلاثاء 11 صفر 1442 هـ - 29 سبتمبر 2020 KSA 10:50 - GMT 07:50 تارخ النشر: الثلاثاء 11 صفر 1442 هـ - 29 سبتمبر 2020 KSA 06:10 - GMT 03:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صداقة غريبة بين ثلاثة صقور وأسرة بوليفية! PDF اطبع حجم الخط هربت من حرائق الغابات في أميركا الجنوبية لتستقر في بوليفيا.. قصة صداقة بين ثلاثة صقور وأسرة بوليفية!! إقرأ أيضاً قصة مُعارض إيراني هرب من بلاده ومن تركيا إلى حديقة مهجورة 19:24 GMT إقرأ أيضاً أكبر لوحة قماشية في العالم بمساحة 2000 متر 09:25 GMT