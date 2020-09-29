مسنة صينية "تناطح" الشباب في التزلج على الطرقات آخر تحديث: الثلاثاء 11 صفر 1442 هـ - 29 سبتمبر 2020 KSA 13:59 - GMT 10:59 تارخ النشر: الثلاثاء 11 صفر 1442 هـ - 29 سبتمبر 2020 KSA 13:58 - GMT 10:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مسنة صينية "تناطح" الشباب في التزلج على الطرقات PDF اطبع حجم الخط شاهد كيف ساعد التزلج على الطرقات هذه المُسنة على التعافي من السرطان إقرأ أيضاً أكبر لوحة قماشية في العالم بمساحة 2000 متر 09:25 GMT إقرأ أيضاً روبوت يمكنه فحص 2000 عينة كورونا يومياً 13:07 GMT