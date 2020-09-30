المدينة التي تتكدس فيها جثث ضحايا كورونا آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 15:38 - GMT 12:38 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 15:37 - GMT 12:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المدينة التي تتكدس فيها جثث ضحايا كورونا PDF اطبع حجم الخط بعدما احتلت البرازيل المرتبة الثانية عالميا في وفيات كورونا.. مدينة ماناوس تتكدس بالجثث بعدما تفشى فيها الفيروس بشراسة إقرأ أيضاً بسبب كورونا.. "ديزني لاند" تعتزم تسريح 28 ألف موظف 12:37 GMT إقرأ أيضاً تعرف على أمير الكويت الـ 16 15:54 GMT