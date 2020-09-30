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المدينة التي تتكدس فيها جثث ضحايا كورونا

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بعدما احتلت البرازيل المرتبة الثانية عالميا في وفيات كورونا.. مدينة ماناوس تتكدس بالجثث بعدما تفشى فيها الفيروس بشراسة

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