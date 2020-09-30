عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

بسبب كورونا.. "ديزني لاند" تعتزم تسريح 28 ألف موظف

رابط مختصر

بعدما أصبح حضورها محدودا وإغلاقها مستمرا.. مدينة "ديزني لاند" الأميركية تسرح 28 ألف موظف بسبب وباء #كورونا

كلمات دالّة

#كورونا
إقرأ أيضاً بطلة كينية تعلم ابنتها وحفيدتها رفع الأثقال بطلة كينية تعلم ابنتها وحفيدتها رفع الأثقال 11:08 GMT
إقرأ أيضاً المدينة التي تتكدس فيها جثث ضحايا كورونا المدينة التي تتكدس فيها جثث ضحايا كورونا 12:38 GMT

إعلانات

شاهد أيضا