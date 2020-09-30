بسبب كورونا.. "ديزني لاند" تعتزم تسريح 28 ألف موظف آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 15:37 - GMT 12:37 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 13:09 - GMT 10:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بسبب كورونا.. "ديزني لاند" تعتزم تسريح 28 ألف موظف PDF اطبع حجم الخط بعدما أصبح حضورها محدودا وإغلاقها مستمرا.. مدينة "ديزني لاند" الأميركية تسرح 28 ألف موظف بسبب وباء #كورونا كلمات دالّة #كورونا إقرأ أيضاً بطلة كينية تعلم ابنتها وحفيدتها رفع الأثقال 11:08 GMT إقرأ أيضاً المدينة التي تتكدس فيها جثث ضحايا كورونا 12:38 GMT