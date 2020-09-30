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في هذا المطعم.. تأكل طعامك والأواني أيضا

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أن تلتهم الأواني ليست مبالغة.. مطعم في سان بطرسبرغ يقدم وجبات طازجة وأطباق قابلة للأكل

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