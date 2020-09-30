في هذا المطعم.. تأكل طعامك والأواني أيضا آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 11:51 - GMT 08:51 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 11:51 - GMT 08:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في هذا المطعم.. تأكل طعامك والأواني أيضا PDF اطبع حجم الخط أن تلتهم الأواني ليست مبالغة.. مطعم في سان بطرسبرغ يقدم وجبات طازجة وأطباق قابلة للأكل إقرأ أيضاً مسؤول أميركي يجرب أسرع فحص كورونا 22:40 GMT إقرأ أيضاً احتجاجات أمام الكنيست الإسرائيلي رفضا لقانون كورونا 10:08 GMT