عودة عقوبة الإعدام تتسبب في حذف فيديو للرئيس التونسي آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 13:34 - GMT 10:34 تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 13:34 - GMT 10:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عودة عقوبة الإعدام تتسبب في حذف فيديو للرئيس التونسي PDF اطبع إقرأ أيضاً كورونا يُجبر ترمب على مواصلة معركته الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 10:04 GMT إقرأ أيضاً فقد ساقه في الحرب فتحول لمصمم أطراف صناعية 11:36 GMT