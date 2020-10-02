كورونا يُجبر ترمب على مواصلة معركته الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 13:04 - GMT 10:04 تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 12:28 - GMT 09:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يُجبر ترمب على مواصلة معركته الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي PDF اطبع إقرأ أيضاً الصين تصدم العالم بأكثر من 108 ملايين شخص في محطات النقل... 19:19 GMT إقرأ أيضاً عودة عقوبة الإعدام تتسبب في حذف فيديو للرئيس التونسي 10:34 GMT