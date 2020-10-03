نقل ترمب إلى مستشفى والتر ريد العسكري لمزيد من المراقبة آخر تحديث: السبت 15 صفر 1442 هـ - 03 أكتوبر 2020 KSA 11:18 - GMT 08:18 تارخ النشر: السبت 15 صفر 1442 هـ - 03 أكتوبر 2020 KSA 10:20 - GMT 07:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نقل ترمب إلى مستشفى والتر ريد العسكري لمزيد من المراقبة PDF اطبع إقرأ أيضاً الشرطة اليابانية تلقي القبض على سفاح تويتر 06:13 GMT إقرأ أيضاً شاهد كيف يعمل هذا الفريق على إزالة آثار جرائم القتل والعنف 09:34 GMT