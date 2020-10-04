ما هي الطريقة الافضل لتقييم الاسهم قبل الاستثمار فيها؟ آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 15:38 - GMT 12:38 تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 15:37 - GMT 12:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي الطريقة الافضل لتقييم الاسهم قبل الاستثمار فيها؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً اختراعات عديمة الفائدة لكنها تجذب ملايين المعجبين 12:37 GMT إقرأ أيضاً غموض يخيم على وضع ترمب الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا 14:42 GMT