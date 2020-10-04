ما هي الطريقة الافضل لتقييم الاسهم قبل الاستثمار فيها؟ آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 15:38 - GMT 12:38

تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 15:37 - GMT 12:37

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