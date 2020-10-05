خطفها واغتصبها ثم قتلها وحرق جثتها.. جريمة مقتل "شيماء" تهز الجزائر آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 20:51 - GMT 17:51 تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 20:26 - GMT 17:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خطفها واغتصبها ثم قتلها وحرق جثتها.. جريمة مقتل "شيماء" تهز الجزائر PDF اطبع إقرأ أيضاً مسؤول حوثي يسرق ساعة الرئيس السابق بعد اغتياله 15:42 GMT إقرأ أيضاً مبادرة "اتعلموا إشارة" لترجمة الفنون إلى لغة الصم 07:01 GMT